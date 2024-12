De Pulse a X5: quais as diferenças entre carros híbridos vendidos no Brasil

Há ainda os MHEV em que o motor elétrico garante potência extra ao carro. Não é o caso dos novos Fiat, que também não têm a função coasting. Pulse e Fastback trazem bateria de 12V que alimenta um pequeno propulsor.

Esse motor atua no torque do 1.0 turbo que auxilia, fazendo com que ele trabalhe menos em algumas situações. Entre os benefícios, há redução de emissões em duas das situações mais críticas, que são partida e saída da inércia.

Além disso, de acordo com a Fiat, há também redução no consumo de combustível (dependendo da condição de uso dá para ultrapassar os 10%). Porém, há controversa sobre o MHEV. Como o motor elétrico não movimenta as rodas, há correntes que defendem a classificação apenas como eletrificado, não híbrido.

HEV

Essa defesa ocorre justamente para que não exista confusão com o HEV. São chamados assim veículos com motores elétricos capazes de movimentar as rodas. As baterias são maiores que as do MHEV (têm entre 1 e 2 kWh, geralmente). Os propulsores também.

No HEV, o motor elétrico sempre gera potência e torque entregue às rodas, e atua tanto sozinho quanto em conjunto com o propulsor a combustão (situação mais comum). A economia de combustível é garantida, principalmente na cidade.