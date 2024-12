SUV da BYD supera Compass e Corolla Cross para liderar vendas em dezembro

A BYD, que estreou no segmento de automóveis do Brasil em 2022, tem um carro na liderança de um dos segmentos mais importantes do País, o de SUVs médios. Nessa categoria, Compass e Corolla Cross brigaram unidade a unidade pelo primeiro lugar no decorrer do ano. Porém, em dezembro, é um modelo da marca novata que está na liderança.

Na primeira quinzena de dezembro, o BYD Song foi o SUV médio mais vendido do Brasil, com 2.538 unidades. O número inclui as variantes Pro, Plus e a nova Premium, todas híbridas plug-in - e com preços entre R$ 170 mil e R$ 300 mil.

O mês de novembro foi marcado pela chegada do Song Premium. Além disso, a BYD fez uma boa campanha de "Black Friday", com descontos e boas condições para toda a linha, mas com foco em seus modelos híbridos. Esses fatores ajudaram o SUV a obter sua melhor participação no segmento desde que foi lançado - no fim de 2022.