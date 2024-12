Nova Jaguar: o que há de verdade nas mudanças chocantes da marca de luxo

Nenhuma tradicional ousou como a Jaguar. Talvez, para a britânica isso tenha sido mais fácil por causa do presente problemático. Ela tinha menos a perder do que as demais.

O tempo dirá se a Jaguar acertou. Mas não é nenhuma surpresa que a ruptura gere estranhamento e resistência nos fãs e, principalmente, naqueles que mais importam: os clientes. Os antigos e os atuais.

E é por causa desse grupo que a Jaguar continuará investindo em sua clínica de restauração de clássicos. É uma forma de mostrar apreço pela história que tem, e pelos automóveis que foram ícones culturais em suas épocas mas que, se continuassem a usar o mesmo conceito, não teriam representatividade nas próximas décadas.

