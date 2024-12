Novo CLA chega ao Brasil em 2024 para marcar virada da Mercedes-Benz

Antes de a Volvo surpreender o mundo, em setembro de 2024, ao abandonar a ideia de ter apenas modelos elétricos na próxima década, a Mercedes-Benz já havia dado esse passo. A alemã, no entanto, fez essa mudança de maneira mais discreta.

O modelo que marca a volta da Mercedes-Benz aos planos de continuar a vender modelos a combustão no futuro é a nova geração do CLA. O sedã, versão final do Concept CLA Class (revelado no Salão de Munique de 2023), será lançado na Europa na primeira metade do ano que vem.

O modelo definitivo está rodando em testes e já surgiu camuflado, mas ainda não foi revelado. A Mercedes-Benz do Brasil, por sua vez, anunciou que o novo CLA está confirmado para o País, e chega no segundo semestre de 2025.