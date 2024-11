Chevrolet de quase meio milhão: por que Blazer EV é SUV que justifica preço

Acabei aproveitando para gravar o vídeo do Blazer EV no local, e o onboard (parte dedicada ao test-drive) no caminho. Então, estava com os dados e impressões do modelo da Chevrolet na cabeça quando conheci o Q6.

O Audi oferece potência e autonomia semelhantes, e é menor e menos espaçoso que o Blazer. Tem preço inicial de R$ 559.990 (R$ 529.990 na pré-venda). Aqui, o objetivo não é dizer que Blazer e Q6 estão no mesmo patamar, pois o europeu é superior em dirigibilidade, tecnologia e acabamento.

Porém, fica claro que, em custo-benefício, o do modelo da Chevrolet é adequado. O problema é que muitas pessoas não estão dispostas a pagar isso em um carro da mesma marca que fabrica Onix e Tracker (ou seja: generalista).

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Ainda mais considerando o fato de esse carro ser elétrico. O espaço interno impressionante do Blazer poderia ser um atrativo e tanto para famílias que viajam muito, por longas distâncias. O problema é que pegar estrada com um EV é complicado na maior parte do Brasil, por causa da rede de recarga embrionária.

Na verdade, até as marcas premium têm dificuldades para vender elétricos nesse patamar de preços (e até mais baratos). EV de volume é aquele que custa até R$ 200 mil e conquista cliente que usa primordialmente na cidade (seja por a família ter um segundo veículo ou por o proprietário nunca pegar estrada por longos trechos).