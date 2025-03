SUV mais barato do Brasil, Citroën Basalt vê vendas decolarem em 2025

O C3 aspirado manual vai de R$ 80.200 a R$ 90.800 na versão Feel. Na mesma configuração, o Basalt tem preço sugerido de R$ 99.490. Isso oferecendo porta-malas bem mais amplo, posição de dirigir elevada e aquele status que um SUV ainda dá a seu proprietário (muito superior ao dos hatches).

O C3 Aircross também perdeu com a chegada do Basalt. No ano passado, ele ocupou a 57ª posição no ranking de vendas. No primeiro bimestre de 2025, caiu para a 63ª. Para os emplacamentos, não há base de comparação, pois no mesmo período de 2024 o SUV ainda estava em fase de lançamento.

O que significa para a Citroën?

Mas se o avanço do Basalt fez dois modelos perderem espaço, a Citroën se deu mal? Pelo contrário. Com o novo SUV cupê, a marca conseguiu avançar no mercado, ainda que de forma discreta.

No primeiro bimestre do ano passado, a Citroën tinha 1,36% de participação, número que manteve até o fim do ano - ocupando a 13ª colocação no ranking de vendas. Nos dois primeiros meses deste ano, a posição é a mesma, mas a participação aumentou para 1,80%.Houve também grande avanço nas vendas da montadora, que totalizaram 3.090 unidades no primeiro bimestre. O número é 43,7% superior ao registrado em igual período de 2024. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Os 15 SUVs compactos mais vendidos em fevereiro de 2025

1º Volkswagen T-Cross - 6.555 unidades

2º Hyundai Creta - 4.562

3º Honda HR-V - 4.792

4º Chevrolet Tracker - 4.035

5º Fiat Fastback - 3.772

6º Jeep Renegade - 3.628

7º Fiat Pulse - 3.315

8º Nissan Kicks - 3.217

9º Volkswagen Nivus - 2.958

10º Renault Kardian - 1.903

11º Citroën Basalt - 1.701

12º Peugeot 2008 - 1.144

13º Renault Duster - 1.138

14º Caoa Chery Tiggo 5X - 918

15º Citroën C3 Aircross - 484