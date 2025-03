Carros elétricos 'empacam' e híbridos viram a bola da vez no Brasil em 2025

Assim, a Fiat deixou para trás a GWM, terceira colocada (3.989), e a Toyota, quarta (2.576). A Mercedes-Benz é quinta, com 1.167 emplacamentos. A marca de luxo tem posição de destaque, pois a maior parte de sua linha à venda no Brasil é híbrida leve.

Não há nenhum do tipo HEV (como o Corolla Cross, em que o motor elétrico é capaz de mover as rodas). Em relação aos PHEV (híbridos recarregáveis na tomada), a Mercedes-Benz só tem esportivos preparados pela AMG (C 63, S 63 e GT 63), com volumes extremamente baixos.

Por que os híbridos crescem mais

A Fiat e a BYD foram as grandes responsáveis pelo avanço do segmento de carros híbridos no Brasil em 2025, até agora. A italiana, líder do mercado geral, implementou a tecnologia em versões importantes de seus dois SUVs, que são modelos de volume médio a alto.

Mas vale ressaltar que esses carros são híbridos leves, com pequena bateria que alimenta motores elétricos sem capacidade de movimentar as rodas. A italiana não tem automóveis HEV ou PHEV à venda no mercado nacional.

Já a BYD começou sua estratégia de crescimento no Brasil, em 2023, focada em carros elétricos. Porém, no ano passado, passou a investir mais nos híbridos PHEV, aqueles recarregáveis na tomada. Além de lançar três modelos do segmento (Song Pro, Song Premium e King), passou focar ações de marketing e vendas nesse tipo de veículo.