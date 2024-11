Citroën Basalt tem o melhor porta-malas entre os SUVs? Confira o teste

O resultado: o Basalt leva o mesmo número de malas do C3 Aircross e do Duster. Após acomodar as quatro malas, sobrou espaço para outras duas pequenas.

Apesar do formato bem diferente do C3 Aircross, o Basalt leva as seis malas na mesma posição. É preciso colocar as quatro pequenas em pé.

As vantagens de ser SUV cupê

Um SUV cupê reúne, no porta-malas, as comodidades de utilitários-esportivos e de sedãs. O compartimento desses modelos é comprido como o dos três-volumes. Porém, mais alto.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Assim, considerando apenas malas, é comum acomodarem mais bagagem que SUVs convencionais de mesma capacidade. Quando pensamos em outros tipos de objetos, porém, essa história pode mudar - pois os utilitários-esportivos esportivos têm, geralmente, porta-malas mais altos.