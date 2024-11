Lexus UX 300h é SUV premium de entrada com ótimo custo-benefício

O que o UX 300h oferece

O modelo de entrada da Lexus é o que mais tem jeito de hatch nessa categoria. Seu vão livre do solo, por exemplo, é de 15,7 cm - ante a média de 18 cm dos demais. Até por isso, a marca o chama de crossover, não de SUV. As dimensões, no entanto, são semelhantes às dos rivais, e o espaço interno se destaca.

O conjunto híbrido entrega 198 cv, 14 cv a mais que o modelo anterior. Ele também ficou mais rápido para acelerar de 0 a 100 km/h, missão cumprida em 8,1 segundos. O consumo na cidade é de 17,3 km/l e na estrada, de 14,9 km/l.

Apesar de o motor a combustão ser aspirado e não ter torque muito alto (fica abaixo dos 20 kgfm), o UX 300h responde bem em retomadas e é bom de ultrapassagens. Além disso, com centro de gravidade baixo e direção com respostas precisas, tem dirigibilidade melhor que a média do segmento - sem abrir mão do conforto.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O pacote de itens de série impressiona. Há teto solar, painel digital, multimídia com navegador GPS e sistema semiautônomo de condução. Uma coisa que rara no segmento e é oferecida no UX é o ajuste elétrico da coluna de direção.