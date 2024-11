Honda ZR-V: após um ano, por que SUV ainda não deslanchou em vendas?

A Honda não é dessas que divulgam suas expectativas de vendas, mas decidiu quebrar o protocolo com o ZR-V. O modelo mexicano foi lançado no Brasil no início de novembro de 2023 e acaba de completar um ano de mercado. Há 12 meses, a fabricante informou que tinha condições de trazer do México até mil unidades por mês.

Um ano depois, o ZR-V conseguiu alcançar seus objetivos no Brasil? O modelo veio em versão única, Touring, com motor 2.0 aspirado e sem eletrificação. A meta? Concorrer com Compass, Corolla Cross, Taos e outros produtos da categoria.

Na época do lançamento, custava cerca de R$ 214.500. Doze meses depois, a maior parte dos carros já passou por reajustes. O ZR-V, não. Continua à venda pelo mesmo preço. E, no mercado, dá para achar até algumas unidades com desconto, algo que não é comum na Honda.