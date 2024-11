Líder Strada perde espaço e Polo cresce na reta final do ranking de 2024

A Strada é líder de vendas no acumulado de 2024, de janeiro a outubro, com 4 mil unidades de vantagem para o vice-líder, o Polo. Mas, a um mês e meio do fechamento do ano, o Volkswagen ainda não desistiu de conquistar o primeiro lugar. Após derrotar a picape da Fiat no mês passado, o hatch volta a aparecer na frente na primeira quinzena de novembro.

De 1º a 15 de novembro, o Polo tem 7.266 unidades vendidas. Ele é seguido de perto pelo segundo colocado que, no período, não é a Strada, e sim o HB20. O Hyundai soma 7.252 emplacamentos, enquanto a picape da Fiat ocupa o terceiro lugar (6.142).

Os dados preliminares foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O Onix aparece na quarta posição, com 5.850 exemplares vendidos. A lista dos cinco mais emplacados é fechada pelo T-Cross, com 5.044 exemplares.