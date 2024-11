BMW X2 ganha uma versão para lá de divertida por R$ 512.950

Porém, há uma diferença fundamental: no M35i, a suspensão é adaptativa. Isso significa que ela se adapta a diferentes condições de rodagem. No dia a dia, é mais fácil de lidar. Já em alta velocidades e locais repletos de curvas (como serras, ou mesmo um circuito fechado), o comportamento é esportivo.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Na prática

O X2 M35i é divertido de pilotar em uma pista, condição em que foi avaliado pela coluna. Leva um pouco de tempo para se acostumar, pois o centro de gravidade é mais alto que o de sedãs e hatches, por exemplo. Mas a suspensão é firme e a direção, muito precisa.

Na segunda volta, com o modo esportivo de condução acionado e a suspensão segurando muito bem a carroceria, aumentou minha confiança no carro e me senti segura para conduzir com agressividade. Ele derrapa bastante, mas se mantém firme na trajetória. Dá até pra dizer que é um veículo fácil de guiar no divertido e desafiador circuito do Velocittà.

Mas, como o X2 estava no mesmo comboio do M2 (480 cv) durante o teste, ficou bem clara a aptidão de cada um. O cupê é para a pista. O SUV cupê sabe lidar com essa situação, mas é melhor para as estradas da vida - especialmente as divertidas. O M35i não consegue acompanhar o modelo preparado, e não apenas por causa da diferença de potência, da qual falarei mais adiante.