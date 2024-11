Nova Ram 1500 impressiona, mas a melhor versão da picape não veio ao Brasil

Antes, as versões mais caras da Ram 1500 vinham com motor V8. Agora, elas trazem um seis-cilindros em linha biturbo em duas opções de potência - e, em ambos os casos, mais forte do que o antigo propulsor. O da Laramie tem 426 cv, que já são suficientes para transformá-la na picape mais rápida à venda no Brasil - faz zero a 100 km/h em 5,3 segundos.

Já a Tungsten usa a versão mais forte do seis-em-linha, com 547 cv. Aliás, é a mesma configuração do RHO. Com isso, mais parece uma flecha do que uma picape para acelerar. Com todo o peso e tamanho, vai de zero a 100 km/h em 4,4 segundos. É tempo de muito carro esportivo da Porsche.

Só que a 1500 Tungsten acelera com suavidade e progressivamente -dependendo do modo escolhido, até com certo silêncio.

Isso com uma estabilidade impressionante para um modelo desse porte - comportamento para o qual contribui a suspensão adaptativa, também disponível na Laramie.

2 - Requinte por dentro e por fora