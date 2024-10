BYD Shark: preço salgado gera polêmica, mas é realmente caro demais?

Mas ousadia tem limites, pois quem atua no agro quer robustez e, mais do que tudo, confiabilidade. Não é à toa que a Hilux lidera o segmento com tranquilidade: a fama da Toyota de baixos índices de problemas e manutenção fácil abrange todos os segmentos.

A S10 é segunda colocada no quesito fidelização, com muito consumidores que são proprietários desse modelo há anos. O capítulo ousadia é protagonizado, atualmente, pela Ranger, picape que sempre atraiu muitos clientes do agro, mas sem fidelidade - a história do modelo da Ford no Brasil é de altos e baixos.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A nova geração é tão superior à concorrência que venceu a resistência de clientes do agro, especialmente nas versões topo de linha. Muitos decidiram trocar Hilux SRX e S10 High Country pela Ranger Limited Pack. E isso é o máximo de ousadia que podemos esperar no conservador consumidor do universo rural.

A Ranger é a diesel, com suspensão traseira por eixo de torção e sistema 4x4 temporário com reduzida. Além disso, a tradição em picapes da Ford não apenas no Brasil, mas no mundo, se confunde com a própria história da marca.

Assim, uma coisa é "ousar" com a nova Ranger. Outra é trocar um produto conhecido e consagrado por um modelo híbrido a gasolina com tração 4x4 por demanda. Ainda por cima, de uma marca que, embora esteja fazendo muito barulho no Brasil, é nova e sem tradição. A BYD só começou a vender carros de passeio (e agora picapes) no País em 2022.