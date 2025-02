R$ 1,5 mi e muito requinte: testamos carro esportivo mais luxuoso do mundo

Houve época em que Mercedes-Benz era sinônimo de extremo luxo, e ter um carro da marca era garantia de status. Mas o tempo passou e mais segmentos foram surgindo, assim como novos concorrentes. Em um mundo mais globalizado, a marca passou a fazer alianças para ganhar competitividade.

E também começou a atuar em segmentos mais acessíveis dentro do universo premium e de luxo. Para quem foi jovem nos anos 60, 70 e 80, e até para parte da geração dos 90, Mercedes-Benz era o suprassumo da sofisticação. Hoje, a marca continua sendo vista como luxuosa, mas não mais em um patamar acima da BMW, por exemplo.

Modelos da plataforma do Classe A (como GLB e GLA) estão aí para mostrar isso. Aqui no Brasil, recentemente a Mercedes-Benz até tentou os colocar em um patamar de preço bem acima da concorrência. Mas, como eles não entregavam nada além dos rivais como produtos, a estratégia não deu certo, e a marca está voltando atrás no posicionamento.