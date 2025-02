Carro barato vende mais? Algumas montadoras mostram que não é bem assim

Era de se esperar que as montadoras que têm carros de entrada como os mais vendidos fossem aquelas com perfil mais popular. Isso é válido para a Renault, cujo campeão de emplacamentos em 2024 foi o Kwid, e para a Citroën, com o C3.

A francesa, que no passado recente teve uma pegada mais generalista premium no Brasil, agora já está bem posicionada como a marca de entrada do Grupo Stellantis, do qual faz parte. Na contramão a Fiat, que era um dos ícones do carro popular, agora vê seu patamar subir. Seu mais emplacado não é o Mobi.

Mas da Fiat falarei mais adiante. Agora, é a vez daquelas que não têm uma aura tão popular assim, mas estão na lista daquelas cujo campeão de vendas é o produto de entrada. É o caso da Chevrolet, que antes da abertura das importações, nos anos 90, era a montadora com os carros mais luxuosos.

Em 2024, o Chevrolet mais vendido foi o Onix. O mesmo ocorre com a Hyundai, que levou bastante tempo para ter um carro mais acessível no Brasil. Seu campeão é o HB20. Da Jeep, o número 1 foi o Renegade.

Isso porque o Compass, que costumava ocupar essa posição, teve um ano complicado. A sexta integrante da lista é uma montadora que já foi a rainha dos carros populares e, posteriormente, subiu de patamar, trazendo produtos mais sofisticados. Agora, com uma linha variada, a Volkswagen tem o Polo como seu carro mais vendido há dois anos.

Fiat

A marca que mais vende carros no Brasil atualmente já fez muito sucesso, no passado, com produtos extremamente populares, como Uno e Palio. Agora, o jogo virou. A montadora recuperou o primeiro lugar em emplacamentos durante a pandemia, desbancando a Chevrolet.