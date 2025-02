Corolla: por que fenômeno mundial estaria entrando em decadência no Brasil

Mas o principal é a chegada de mais SUVs híbridos, a maioria com tecnologia plug-in (recarregável na tomada). A BYD, por exemplo, lançou na mesma faixa de preço do sedã o Song Pro. E ainda trouxe um rival direto do Toyota, o King.

Toyota vai lutar para inverter o jogo

Como os híbridos chineses não param de chegar, a Toyota terá de estudar novas estratégias para barrar o avanço desses concorrentes. Afinal, junto com a boa fama da marca e do carro, a tecnologia foi um dos trunfos para continuar conquistando consumidores mesmo com a decadência do segmento de sedãs.

Até a chegada do Corolla Cross, a Corolla era o único híbrido HEV produzido no Brasil. Agora, a dupla da Toyota continua com esse título (os da Fiat são híbridos leves). Só que os recém-lançados chineses, apesar de importados, têm preços competitivos.

A marca japonesa, no entanto, vai lutar com todas as suas armas para inverter a curva de decadência. Afinal, para um carro que não é líder em nenhum mercado, cada resultado é muito importante para manter sua grande relevância global.

É possível que a marca já venha, ainda este ano, com estratégias comerciais para controlar a queda de vendas do Corolla no mercado brasileiro. Caso contrário, será difícil manter o fôlego até a chegada da nova geração. Esta deverá ser lançada entre 2026 e 2027, e trará inovações tecnológicas.