Toro ganha novo motor a diesel e entra para o pódio das mais rápidas

A Volkswagen Amarok é a picape a diesel mais rápida do Brasil e a Ranger V6, segunda colocada. A Toro agora entra para o pódio, com o terceiro lugar, superando a irmã de plataforma Rampage e a S10. Para chegar a esse resultado, teve o motor 2.0 turbodiesel substituído pelo 2.2, algo que já havia sido feito na linha do modelo da RAM - a marca e a Fiat fazem parte do mesmo grupo automotivo, Stellantis.

Ser terceira colocada no ranking das picapes a diesel que mais rapidamente aceleram de 0 a 100 km/h é uma consequência do uso de um propulsor mais potente e moderno. As outras são redução de consumo na estrada e melhor qualidade acústica na cabine.

Como no modelo anterior (2024-2025), equipado com o 2.0, a Fiat Toro 2.2 turbodiesel (2025-2025) tem duas versões. O preço sugerido da Volcano é de R$ 206.990. A Ranch é tabelada em R$ 224.990. Mas há desconto para 13% para quem compra com CNPJ - modalidade escolhida pela maioria dos clientes de picapes.