Por que novo X3 é 'barato' mesmo custando até R$ 225 mil a mais que rivais

O Q5 fica entre o Q3 e o Q7 e XC60, entre o XC40 (que no Brasil só tem versão elétrica, mas em outras partes do mundo traz opções a combustão) e o XC90. Estes são alguns exemplos. A maioria dos SUVs médios compartilha plataforma com sedãs do mesmo segmento (como o Classe C, da Mercedes-Benz).

Porém, no geral são menores que os três-volumes. E por falar em dimensões, elas variam de 4,60 metros a 4,75 metros. No primeiro grupo estão Q5 e Discovery Sport. XC60 e Macan têm 4,70 m. O X3, por enquanto, é o maior deles.

Novo Volvo XC60 chega ao Brasil até o início do ano que vem Imagem: Divulgação

XC60 e Q5 estão prestes a mudar. O Volvo recebeu reestilização, que acaba de ser apresentada globalmente. Chegará ao Brasil entre o fim deste ano e o início do próximo. Já a nova geração do Audi, lançada na Europa, é aguardada para o mercado nacional ainda em 2025.

No ano passado, o líder disparado do segmento foi o XC60, com 3.268 emplacamentos. O Q5 ficou com a segunda posição (1.515) e o Macan, com a terceira (1.386). O X3 foi quarto (1.149) e o Discovery Sport, quinto (1.040). O GLC teve apenas 497 unidades vendidas. Os dados são da Jato Dynamics.