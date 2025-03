Queima de estoque? Por que novo Audi Q8 custa R$ 105 mil a menos que rival

Por outro lado, mantém coisas que já estão defasadas quando comparadas às de modelos Audi posicionados abaixo do Q8. Entre elas, as hastes de acionamento dos sistemas de assistência ativa à condução, a terceira tela sem muitas funções além do comando do ar-condicionado e o Head Up Display (projeta dados do instrumento no para-brisa) que parece da década passada, quando comparado ao do Q6.

Para comparação, o Q6, que é médio, custa entre R$ 560 mil e R$ 600 mil. O Q8, um SUV cupê grande, tem preço sugerido de R$ 775 mil

A vantagem

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Marcas premium do mercado de carros geralmente começam a renovação de suas linhas pelos modelos de topo. Com a Audi, nem sempre foi assim. Além disso, o foco da montadora nos últimos anos foi a migração para os carros elétricos. Por isso, nada mais natural do que a nova cabine e tecnologias embarcadas estrearem em um EV elétrico, o Q6.

Só que isso acaba gerando uma contradição dentro da própria marca, pois durante um certo período o SUV topo de linha, mais caro, fica parecendo defasado ante um produto mais barato. Mas há uma grande vantagem em tudo isso.