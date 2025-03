Líder de vendas, Tesla é ignorada no ranking de montadoras confiáveis

Tanto na pesquisa de satisfação com vendas (SSI) quanto na sobre o processo de pós-vendas (CSI), o primeiro lugar variava entre Toyota e Hyundai. Já nos EUA, essas montadoras não foram bem em 2024.

No SSI, Toyota e Hyundai apareceram entre as cinco piores (a mais bem colocada foi a Mini). Já no México, em 2024 a japonesa foi terceira e a sul-coreana, sexta (com a Ford na primeira posição).

No CSI, sobre satisfação com pós-venda, a edição de 2024 dos EUA teve a Buick na primeira posição, a Toyota na décima e a Hyundai na antepenúltima. No Japão, a Nissan lidera, seguida respectivamente por Honda e Toyota. Esses estudos são realizados também em locais como Índia e China.

As mais valiosas

Há um índice, no entanto, que é global: o de marcas mais valiosas do mundo. O mais famoso estudo é o da Interbrand (consultoria dos EUA), que abrange vários setores e, em 2024, colocou a Apple na primeira posição. Já no início de 2025 a Brand Finance divulgou seu ranking (também com a empresa de tecnologia na ponta).

Em ambos os casos, é avaliado o valor de mercado das marcas, baseado em fatores como preço das ações, mas também levando em conta coisas como adequação ao setor em que atuam e projeções. Nos dois estudos, há muito em comum além da liderança da Apple.