Kicks, S10 e outros: carros que estão se dando mal nas vendas de fevereiro

Está atrás do T-Cross, que voltou à liderança, do Creta, segundo colocado na primeira metade do mês, e do HR-V. A boa notícia é que não será difícil ultrapassar o Honda, pois o Tracker soma 1.903 emplacamentos, ante os 1.959 do rival. É quase um empate técnico.

Também dá para superar o Creta, que tem 2.261 emplacamentos. Alcançar o T-Cross será mais difícil, pois este tem 3.355 unidades vendidas. Se este VW está se dando bem, o mesmo não se pode dizer do Nivus.

Quinto SUV compacto mais emplacado no ano passado, o VW está em fevereiro na sexta posição, e com chances de perder mais duas. Isso porque soma 1.537 emplacamentos e está praticamente empatado com o Renegade, que tem 1.534. O Pulse também os acompanha de perto (com 1.504 unidades).

Por outro lado, se embalar na segunda metade do mês, o Nivus pode não apenas deixar os concorrentes para trás, como ultrapassar aquele que está imediatamente à sua frente e, assim, retomar sua quinta colocação. Isso porque o Fastback, que aparece nesta posição no momento, tem 1.603 emplacamentos. Ou seja: a vantagem para o VW é pequena.

Já a situação do Kicks é bem mais complicada. Quarto SUV compacto mais vendido em 2024, o Nissan aparece apenas na nona posição em fevereiro, com 1.199 exemplares emplacados. O desempenho pode ser resultado das mudanças na linha.

Isso porque neste início de ano está chegando o Kicks Play. O modelo é a versão da geração atual que vai conviver com a próxima, cuja chegada pode ocorrer ainda no primeiro semestre.