Pulse Impetus híbrido x Nivus Comfortline: veja qual é a melhor opção

Como linha, o Nivus tem preço bem acima do Pulse. Aliás, a tendência é que, com o lançamento do Tera, carro que será apresentado durante o carnaval, este passe a ser o VW para concorrer com o SUV de entrada da Fiat (e o veterano fique mais próximo do Fastback).

Pulse Imagem: Rafaela Borges/UOL

Porém, há versões dos dois produtos que são semelhantes em preço e equipamentos. Trata-se do Nivus Comfortline, de entrada, e do Pulse Impetus, topo de linha com motor 1.0 turbo - já que o Fiat ainda tem a Abarth, com o 1.3 turbo. Aqui, comparei os dois modelos em 11 quesitos, mostrando qual é superior em cada um.

1 - Preço - Nivus

Considerando as versões deste comparativo Comfortline e Impetus, a vantagem aqui é do Nivus, que na tabela sai por R$ 143.500, ante os R$ 145 mil do modelo da Fiat. Mas apesar da vitória, algumas observações são necessárias.

A primeira é que este é o preço de tabela, e a Fiat costuma dar descontos mais generosos para seus carros - principalmente para quem compra no CNPJ. Além disso, o Pulse tem opções mais em conta que a Impetus.