Salada de nomes: após confusão, Audi muda tudo para voltar a ser a mesma

Lembra do A4 55 TFSI? Esse 55 tinha a ver com o intervalo de potência do motor, mas ninguém entendeu direito o que significava. Por isso, a nomenclatura não pegou e caiu em desuso. As pessoas chamavam o sedã simplesmente de A4 e a perua, de A4 Avant. Esportivos? S4 e RS4. Assim sempre foi conhecida a linha, e assim continuou sendo até o ano passado.

Agora, quando entramos em um configurador da Audi em países da Europa, o A4 não existe mais. Mas por que a montadora deixou de produzir uma de suas linhas mais importantes, concorrente dos modelos mais vendidos globalmente da BMW (Série 3) e da Mercedes-Benz (Classe C)?

Na verdade, a marca não tirou o modelo de linha. A Audi apenas mudou o nome de A4 para A5 no ano passado, quando chegou a atual geração do modelo (ainda não disponível no Brasil). O problema é que A5 já existia. Era o sedã cupê, ou cupê de quatro portas, que até então dividia plataforma com o A4.