RAM Rampage: testamos como é o consumo do novo motor a diesel da picape

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Por causa desse público-alvo, priorizei a estrada no teste, que foi realizado nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes (ambas com pista dupla), da cidade de São Paulo em direção ao interior do Estado. Os primeiros 150 km foram pela primeira estrada, que tem velocidade máxima permitida de 120 km/h.

Nesse trecho, eu não me preocupei com consumo. Fiz acelerações com pé fundo no pedal do acelerador, simulando ultrapassagens em pista simples. Obtive 13,9 km/l de diesel, um número um pouco melhor que o do Inmetro.

Em outro trecho de 150 km, meu comportamento também foi extremo, mas com foco na economia. Na Rodovia Anhanguera, em nenhum momento passei da velocidade permitida, de 110 km/h. Nas descidas, por alguns momentos tirava o pé do acelerador, mas sem deixar o ritmo cair a ponto de ter de forçar demais o pedal da direita na hora da descida.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Se fosse preciso acelerar, eu apenas pressionava de leve o acelerador e deixava o carro ir ganhando velocidade, sem pressa. Com isso, consegui 18,2 km/l, um número impressionante. E poderia até ser melhor, se a Anhanguera não tivesse tantas subidas.