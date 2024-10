Honda x Toyota x Nissan: o que as japonesas estão preparando para o Brasil

Fora do grupo francês, a Hyundai se destacou com a antecipação do novo Creta, que era esperado apenas para 2025, e com o retorno de seus modelos importados. Entre as três grandes, a Fiat investiu na inédita Titano e a Chevrolet, na reestilização de S10, Trailblazer e Spin, além da chegada de elétricos importados.

Reestilizações também foram a aposta da Volkswagen (T-Cross, Amarok e Nivus). A marca, porém, apareceu bastante, com patrocínios ao Circuito Sertanejo e ao Rock in Rio, ocasião que aproveitou para anunciar a chegada de um SUV inédito em 2025.

E as japonesas? Você se lembra que o sedã Sentra recebeu leves atualizações neste ano? Pois é, ele recebeu. A Honda lançou logo no início de 2024 um produto de nicho: a nova geração do CR-V - a linha City atualizada é esperada para novembro.

A Toyota foi um pouco melhor. As atualizações do Corolla Cross não foram assim tão significativas. Porém, permitiram ao produto ultrapassar, finalmente, o Compass, para se tornar líder do segmento de SUVs médios. Ainda assim, é inegável: como grupo, as japonesas foram as marcas mais "apagadinhas" do ano.

Isso não quer dizer que a história será a mesma em 2025. Pelo contrário: Toyota, Honda e Nissan vão lançar produtos que podem colocá-las, no ano que vem, na posição de protagonistas do mercado.

Toyota

O primeiro SUV compacto da Toyota era esperado para 2024. Mas, com o ano se aproximando do fim, o mais provável é que o carro fique para o início de 2025. O interessante é que, enquanto outras marcas se preparam para lançar seus primeiros veículos híbridos flex, o modelo será o terceiro da japonesa a trazer a tecnologia - já disponível no Corolla e no Corolla Cross.