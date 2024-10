BMW anuncia investimento de R$ 1,1 bi para produzir novos modelos no Brasil

Celebrando dez anos de produção no Brasil, a BMW anunciou que investirá mais R$ 1,1 bilhão em sua planta de Araquari (SC). O aporte será aplicado entre 2025 e 2028.

O investimento contemplará a produção de novos modelos, aplicação de mais tecnologias e pesquisa e desenvolvimento. De acordo com a CEO da BMW do Brasil, Maru Escobedo, também poderá ocorrer ampliação da capacidade de produção, se houver demanda.

Em 2024, a fábrica de Araquari produzirá 11 mil de carros. O anúncio sobre o investimento foi feito por Escobedo e membro do conselho do Grupo BMW responsável por produção, Milan Nedeljković. De acordo com o executivo, a planta de Santa Catarina se torna a única da BMW no mundo a produzir modelos flex, gasolina e híbridos plug-in.