HB20 se recupera entre os carros mais vendidos; veja o ranking de maio

O Argo foi o quarto mais emplacado na primeira quinzena, com 4.106 unidades. O T-Cross fecou o "top 5". Confira abaixo a lista dos dez mais vendidos.

Outros destaques

Houve ainda outros destaques no ranking - tanto positivos quanto negativos. Na turma dos que se deram bem está o HB20S, que conseguiu não apenas entrar na lista dos dez mais emplacados - na nona colocação -, mas também ser o sedã mais vendido na primeira quinzena. O modelo da Hyundai somou 2.478 exemplares.

Já entre os que estão se dando mal, há dois casos importantes. Pela primeira vez no ano, a Ranger ficou atrás da S10 no ranking de vendas. O modelo da Chevrolet teve 1.375 unidades vendidas. Porém, essa briga ainda não está decidida, pois o da Ford aparece bem próximo: 1.298 emplacamentos. A liderança continua com a Hilux (2.119).

Se a notícia é boa para a Chevrolet neste caso, no do Tracker não é. Ex-líder dos SUVs e segundo colocado em 2023 e 2024, o modelo vem perdendo espaço em 2025. Na primeira quinzena de maio, foi apenas 7º colocado na primeira quinzena de maio.

O SUV da Chevrolet teve 1.923 emplacamentos. O T-Cross lidera o segmento, com o Corolla Cross na segunda colocação (2.656) e o HR-V na terceira (2.440). Em seguida aparece o Creta, com 2.380. O Compass é o quinto mais vendido (2.067) e o Fastback, o sexto (2.020).