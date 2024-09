Territory: por que o SUV é um sucesso para Ford mesmo vendendo pouco

Há modelos chineses lançados no ano passado com versões que se assemelham em preço a Compass, Corolla Cross, Tiggo 7, ZR-V e Territory (que, aliás, custa R$ 212 mil, em versão única). Eles também estão em um patamar de venda bem superior ao do Honda e do Ford.

O Song Plus tem 14.691 unidades vendidas e o Haval H6, 13.941. A comparação dos chineses a Territory e HR-V é mais justa, pois nesse grupo todos são importados - enquanto Corolla Cross, Compass e Tiggo 7 são nacionais.

Por outro lado, o resultado dos importados deixa claro que, no segmento, o Territory não conseguiu, ainda, fazer a diferença. Sem considerar os modelos de sete lugares (como Tiggo e Commander), também vendem mais o Taos (10.753) e o Eclipse Cross (5.433).

