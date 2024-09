Hyundai voltará a oferecer Tucson brasileiro e trará Santa Fe ao país

O Tucson foi o modelo que começou a colocar a Hyundai em posição relevante no Brasil. Já teve, inclusive, duas gerações produzidas por aqui ao mesmo tempo - uma delas foi chamada de ix35. Isso tudo ocorreu na época em que a Caoa era a representante da montadora no Brasil.

Porém, há pouco mais de dez anos, a sul-coreana passou a ter subsidiária, a Hyundai Motors Brasil (HMB), com fábrica em Piracicaba (SP). A Caoa, no entanto, continuou responsável por trazer os importados da marca, e pela produção de modelos em Anápolis (GO).

No entanto, a empresa brasileira vinha dando mais atenção à Caoa Chery, joint-venture com a chinesa Chery. Mas, no início deste ano, ficou definido que a HMB é que passa a ter controle sobre todas as operações da Hyundai, inclusive importação.