Renegade volta à lista dos carros mais vendidos em setembro; veja o ranking

A primeira quinzena de setembro terminou com boas notícias para Jeep Renegade e Toyota Hilux. Ambos aparecem na lista dos dez carros mais vendidos no período, de acordo com números divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Após as mudanças efetuadas na linha 2025, que chegou com mais versões, o Renegade começou a se recuperar. O ex-líder de emplacamentos dos SUVs compactos já está deixando alguns nomes importantes do segmento para trás.

Na primeira quinzena de setembro, o Renegade foi o décimo carro mais emplacado do Brasil. Já no segmento de SUVs compactos, apareceu na quarta colocação, com 2.574 emplacamentos. Com isso, deixou para trás o Hyundai Creta, que tem 2.502.