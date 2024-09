Revolução incompleta da Volvo, EX90 é lançado e chega ao Brasil em 2025

O sucessor do XC90 atrasou. O elétrico EX90 foi apresentado antes do modelo de entrada EX30. Porém, este já está à venda até no Brasil, enquanto o novo topo de linha só começa a definir agora sua estratégia de lançamento. No mercado nacional, deve chegar no primeiro trimestre do ano que vem, ainda sem preço definido.

Mas por que atrasou tanto? Foi culpa da tecnologia embarcada. Traz, por exemplo, recursos desenvolvidos pela empresa de inteligência da computação e líder em sistemas AI NVIDEA. O grande radar acima do para-brisa é o Lidar, que reúne câmeras avançadas, sensores e conexão com satélites.

Já as chamativas câmeras nos retrovisores laterais também estão ali para aprimorar diversas tecnologias do carro. O objetivo é ser um modelo praticamente à prova de acidentes, pois tudo isso contribui para evitar, com recursos inteligentes, que eles ocorram.