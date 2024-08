Jeep corrige seu maior erro com Renegade para tentar bombar em vendas

Em 2021, o Renegade foi líder de vendas do segmento de SUVs compactos no Brasil, posição que vinha ocupando, com algumas exceções, desde seu lançamento (em 2015). No início de 2022, veio o motor 1.3 turbo, leve facelift e o fim das versões a diesel. Nos primeiros meses, houve fila pelo carro; toda a indústria enfrentava problemas de produção.

Aí tudo foi voltando ao normal, mas o Renegade nunca mais disputou a liderança do segmento - agora do T-Cross, que tem entre os principais adversários o Tracker e o Creta. Por que isso ocorreu? Seria pelo fim das versões a diesel?

No caso do Renegade, pouco provável, já que esse propulsor representava menos de 10% das vendas quando a Jeep deixou de oferecê-lo. Além disso, a tração 4x4 foi mantida, combinada ao agora único motor da linha, 1.3 turbo. Isso permitiu deixar o Jeep equipado com sistema integral mais barato.