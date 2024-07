Líder dos carros premium usa até 'rolê' em Interlagos para mimar clientes

Com o Experience, além de oferecer a experiência de dirigir esportivos de sua frota na pista, a BMW está de olho nos potenciais clientes. Já o Performance é só para donos de carros da marca, que fazem o programa com automóvel próprio. O investimento é de R$ 5 mil. As etapas de agosto e setembro serão no Velo Città, em Mogi Guaçu (SP).

Com o programa Experience do Driver Training, a BMW é a única marca premium, no Brasil, que oferece a não clientes a oportunidade de dirigir seus carros em pista. A Audi já teve programa semelhante, mas neste momento ele não está ativo. A Porsche tem inúmeras experiências em pista no decorrer do ano, mas só para proprietários (que utilizam automóveis próprios).

Outras ações

Em novembro, está confirmada uma nova edição de um evento de pista, gratuito, para clientes BMW. Trata-se de uma ação que inclui possibilidade de voltas rápidas com variados modelos da frota da marca na pista, além de atividades para toda a família - como exposições e opções gastronômicas.

Esse evento já foi realizado, em anos anteriores, no Autódromo de Interlagos e no Circuito Panamericano, em Elias Fausto (SP). Este ano, ocorrerá novamente na pista do interior de São Paulo. "É para clientes M, mas também para prospects", diz Tatiana.