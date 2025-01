GM prepara novo investimento bilionário e 8 lançamentos no Brasil em 2025

Nos EUA, o modelo entrega até 673 cv e 107,8 kgfm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h em cerca de 4,5 segundos. A autonomia é superior a 700 km no ciclo americano.

Spark EUV: o elétrico acessível para competir com os chineses

Chevrolet Spark EUV Imagem: Jorge Moraes/UOL

O Chevrolet Spark EUV, baseado no chinês Baojun Yep Plus, será o elétrico mais barato da marca no Brasil. O modelo já apareceu sem disfarces no evento de 100 anos da GM e foi flagrado em testes no país.

Com porte compacto e visual moderno, o Spark EUV tem: 3,99 metros de comprimento (menor que um Tracker), painel digital e multimídia flutuante, motor elétrico de 101 cv e 18,3 kgfm de torque, além de bateria de 41,9 kWh, com autonomia de até 400 km no ciclo chinês.

A GM ainda não revelou preços, mas o modelo deve rivalizar diretamente com o BYD Dolphin, que custa cerca de R$ 180 mil.