Lula pede bloqueio de carro de bolsonarista por indenização de R$ 46 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou com um pedido na Justiça para bloquear bens do empresário José Sabatini, condenado a indenizá-lo em R$ 46.887,00 por danos morais. Dentre eles estão dois veículos, um Hyundai Veracruz 2011 e um reboque rodoviário de 1991.

O caso se refere a um vídeo gravado em 2021, no qual o acusado aparece armado, ofendendo e ameaçando o então ex-presidente. As declarações levaram à condenação em outubro de 2023 pela 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, que reconheceu os danos à honra e à segurança de Lula.

Inicialmente fixada em R$ 30 mil, a indenização subiu com juros e correção monetária, mas o pagamento segue pendente. Em novembro do ano passado, a Justiça tentou penhorar contas bancárias do empresário, porém encontrou os saldos zerados. Diante disso, a defesa de Lula identificou como bens no nome de Sabatini os dois veículos. O bloqueio desses ativos foi solicitado para garantir o pagamento da dívida.