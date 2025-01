Alternativa barata ao seguro do carro deixa de ser ilegal; veja detalhes

Em uma decisão importante para o mercado de seguros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei que regulamenta as associações de proteção veicular e cooperativas de seguros no Brasil. O texto, publicado no Diário Oficial da União em 16 de janeiro, coloca essas entidades sob a supervisão da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e promete aumentar a concorrência com os seguros automotivos tradicionais.

Mas, afinal, o que é proteção veicular? Como ela funciona? E o que muda com a nova legislação?

A proteção veicular é um serviço mutualista oferecido por associações ou cooperativas. Nesse modelo, um grupo de proprietários de veículos contribui mensalmente para formar um fundo comum. Esses recursos são usados para cobrir custos de reparos, furtos, roubos e sinistros, dependendo das regras da associação. Com opções a partir de R$ 50 por mês, a modalidade é bem mais barata que um seguro tradicional, mas tinha seus riscos.