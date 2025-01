Gasolina com 30% de etanol começa a ser testada; veja o que pode mudar

Estamos empenhados em assegurar que a transição para uma gasolina com maior teor de etanol seja viável e sustentável, atendendo aos rigorosos padrões técnicos e de desempenho exigidos pelo setor automotivo Luana Cristina Xavier Camargos, coordenadora do Núcleo de Certificação e Homologação do IMT

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), essa já é uma segunda etapa do processo. "O Ministério primeiramente atuou como coordenador do esforço conjunto das entidades representativas da indústria automotiva de duas e de quatro rodas do País para a aprovação de um protocolo. A expectativa, agora, é que testes sejam concluídos pelo Instituto Mauá de Tecnologia até fevereiro, conforme cronograma já estabelecido."

O programa foi criado com a sanção da Lei do Combustível do Futuro (14.993/24), em outubro do ano passado. Criada para impulsionar a descarbonização da matriz energética brasileira, prevê aumento progressivo da mistura de etanol na gasolina, podendo chegar a 35%.

De acordo com a Copersucar, líder mundial na comercialização de açúcar e etanol, estima-se que o aumento de três pontos percentuais de etanol na gasolina (de 27% para 30%) aumente o consumo do biocombustível em aproximadamente 1,3 bilhões de litros, o que evitaria a emissão de mais de 2,8 milhões de toneladas de CO2 por ano.

O que os testes avaliam

A mudança na mistura de etanol levanta dúvidas comuns entre os consumidores, como a compatibilidade dos motores a gasolina com o novo combustível e o impacto no consumo. Por isso, de acordo com o Instituto, o objetivo dos testes é garantir que a mudança na composição da gasolina não afete a funcionalidade e a dirigibilidade dos automóveis.