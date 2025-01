'Golpe do guincho' para burlar blitz viraliza, mas pode causar até prisão

A repercussão do conteúdo dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores elogiaram a criatividade, outros criticaram duramente a atitude.

"E usa o guincho que poderia ser usado por alguém que realmente estava precisando, que podiam estar com crianças, idosos ou alguém doente no carro. Depois vão lá reclamar dos políticos e se fazer de vítimas da sociedade", comentou um usuário revoltado.

O caso levanta a pergunta: além de ser moralmente questionável, o tal 'macete' configura crime?

A análise legal

De acordo com Marco Fabrício Vieira, advogado e Conselheiro do Cetran-SP, a situação exige uma interpretação cuidadosa. Do ponto de vista do trânsito, não há uma infração direta ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), já que o veículo guinchado é tratado como uma carga. "Não há penalidade por simplesmente guinchar um carro com documentos vencidos", esclarece o especialista.

No entanto, a conduta vai além das regras de trânsito e pode ser enquadrada como crime. Ao acionar um serviço de guincho por meio de um telefonema fraudulento, o influenciador pode ter violado o artigo 266 do Código Penal, que trata da interrupção ou perturbação de serviços de utilidade pública, como telefonia e guinchos de emergência.