Por que 2025 será o ano de contra-ataque das montadoras japonesas no Brasil

Depois de um 2024 marcado pelo avanço das marcas chinesas no Brasil, com novos modelos e preços competitivos, 2025 promete um contra-ataque robusto das tradicionais montadoras japonesas. Toyota, Honda e Nissan se preparam para disputar a preferência do consumidor com três lançamentos estratégicos no segmento mais quente do mercado: Yaris Cross, WR-V e a nova geração do Kicks.

Os SUVs já se consolidaram como os carros favoritos dos brasileiros, representando quase 40% das vendas de veículos novos. A fórmula é clara: design atraente, versatilidade para o dia a dia e boa percepção de segurança.

Agora, as montadoras japonesas buscam reafirmar sua força com modelos que prometem unir a confiabilidade e o custo-benefício que sempre foram seu cartão de visita, com inovações como a tecnologia híbrida flex, alinhada às tendências de sustentabilidade e eficiência.