Toyota Highlander: o SUV que poderia desafiar o reinado do SW4 no Brasil

Como anda

O Highlander é movido por um sistema híbrido que combina um motor a gasolina com motores elétricos, gerando 246 cv de potência e 24,2 kgfm de torque. A transmissão é do tipo CVT, e o sistema de tração integral sob demanda (AWD) garante agilidade e segurança em diferentes condições de rodagem. Apesar do tamanho, o modelo agrada pela suavidade e refinamento de sua dinâmica de condução, especialmente considerando seu porte e capacidade para sete ocupantes.

Painel do Toyota Highlander Imagem: Toyota

Construído sobre a plataforma monobloco GA-K, entrega uma experiência ao volante mais próxima de um carro de passeio pequeno, mais agradável do que um utilitário derivado de picape. A suspensão independente nas quatro rodas absorve bem as irregularidades do piso, garantindo um rodar confortável tanto na cidade quanto em viagens. O isolamento acústico é outro destaque: mesmo em altas velocidades, o interior permanece silencioso, elevando a sensação de sofisticação.

O Highlander oferece acelerações lineares e respostas ágeis, especialmente no uso urbano, onde o sistema híbrido alterna para o modo elétrico com frequência, reduzindo consumo e emissões. A transmissão CVT contribui para a fluidez na condução, enquanto o sistema de tração integral sob demanda (AWD) ajusta automaticamente a distribuição de torque, garantindo segurança e aderência em diferentes tipos de terreno. Embora não seja voltado para o off-road extremo, o SUV encara terrenos leves com facilidade e se destaca pelo desempenho em estradas e ruas.

A posição de dirigir elevada, o volante com peso bem calibrado e os freios precisos completam a boa experiência ao volante. O Highlander é um carro que prioriza o conforto e a confiança, entregando uma condução estável em curvas e surpreendentemente ágil para um veículo de quase 5 metros de comprimento.