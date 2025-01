Por que 2025 terá invasão de carros zero km isentos de IPVA e rodízio em SP

A nova geração do WR-V chega com design de SUV compacto e será equipada com o motor 1.5 flex associado a um motor elétrico, proporcionando mais desempenho e economia de combustível.

Volkswagen Tera

Volkswagen Tera Imagem: Divulgação

A Volkswagen prometeu lançar um SUV compacto híbrido flex posicionado abaixo do Nivus e do T-Cross, fortalecendo sua presença no segmento de veículos eletrificados.

Chevrolet

A GM planeja entrar no mercado híbrido flex com um modelo inédito. No entanto, a Chevrolet deve estrear seu sistema híbrido leve flex no Tracker ou no Onix. No futuro, deve contemplar a Montana e a Spin, além de novos SUVs.