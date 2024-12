Imposto do pecado: por que armas são isentas, mas carros podem ser taxados

Nas discussões no Senado, houve embates entre Braga e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), defensor da exclusão das armas. O relator justificou que a taxação seria essencial para controlar o uso de armamento em um país onde a violência armada é um problema crítico. Apesar disso, a proposta foi derrubada com 49 votos a favor da exclusão e 19 contrários, mantendo armas fora do escopo do IS.

Carros: progresso sendo punido?

Por outro lado, os automóveis permaneceram no escopo do IS, algo que o setor avalia como uma medida mais arrecadatória do que ambiental.

"O imposto seletivo vai na contramão de tudo que foi feito para estimular a renovação da frota e o aumento da segurança nos carros novos. O que a gente pede é que o imposto seletivo não seja utilizado como uma fonte de arrecadação. Constitucionalmente, ele existe para afastar aquilo que trará malefício para a sociedade. É o mesmo que dizer 'a gente não quer esse consumo'. É incompreensível os automóveis estarem nesse bolo", afirmou Márcio Lima, presidente da Anfavea, durante uma coletiva recente.

Ele destacou que os veículos novos emitem 23 vezes menos CO2 do que os antigos e oferecem muito mais segurança para ocupantes e pedestres. "O que essa medida faz é frear avanços ambientais e tecnológicos em nome de um imposto que deveria ter outro propósito", alertou.

Além disso, o mercado de veículos elétricos e híbridos, que começa a ganhar força no Brasil, pode ser gravemente impactado. Sob a justificativa de que as baterias desses carros representam riscos ambientais, discute-se aplicar o IS sobre essas tecnologias.