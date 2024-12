Como carregador por indução do carro pode detonar a bateria do seu celular

O impacto das trepidações e do calor

Outro problema apontado por ele é o impacto de trepidações, comuns em carregadores instalados em carros, especialmente em estradas ruins ou ruas esburacadas. "Cada vez que o celular se desloca na base de indução e o carregamento é interrompido, há uma reinicialização do ciclo. Isso também contribui para a degradação da bateria", afirma.

Além disso, o engenheiro eletrônico Rafael Soares, especialista em tecnologia de baterias, destaca o papel do calor nesse processo. "O carregamento por indução gera mais calor do que o carregamento por cabo, e o calor constante acelera o desgaste químico da bateria. Isso é particularmente problemático em regiões quentes ou quando o celular está em locais com pouca ventilação", explica.

O desgaste causado pelo uso inadequado de carregadores por indução pode levar a perdas significativas na capacidade de carga do celular. "Uma redução de 25% na capacidade significa que um celular que antes durava 10 horas pode passar a durar apenas 7,5 horas", diz Soares. Esse desgaste é acumulativo e pode tornar o aparelho menos funcional com o passar do tempo.

Dicas para preservar a bateria

Especialistas sugerem algumas práticas para minimizar os impactos do carregamento por indução: