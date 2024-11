VW Tiguan 2025 estreia nos EUA com novo design e sem versão de 7 lugares

O design externo é inspirado no elétrico ID.4, com faróis slim, uma barra de LED que atravessa o capô e novas opções de cores, como o sofisticado Verde Abacate Pérola e Azul Monterey Pérola. Rodas de 17 a 20 polegadas também estão disponíveis, reforçando o apelo premium do modelo.

Volkswagen Tiguan é apresentado no Salão de Los Angeles Imagem: Paula Gama

Interior mais sofisticado e tecnológico

O interior do Tiguan 2025 foi projetado para oferecer mais luxo e tecnologia, com materiais de alta qualidade, como madeira de nogueira americana e couro Savona. O painel digital de 10,25 polegadas de série é complementado por uma central multimídia de 12,9 polegadas, com opção de upgrade para 15 polegadas.

O SUV também conta com bancos dianteiros com função de massagem, iluminação ambiente com 30 opções de cores e modos "Atmosfera" que se ajustam ao humor do motorista. O console central redesenhado oferece mais espaço de armazenamento, enquanto o seletor de marchas foi movido para a coluna de direção, liberando ainda mais espaço.

Motorização

O Tiguan 2025 é equipado com um motor 2.0 turbo de 201 cv, representando um aumento de 17 cv em relação ao modelo anterior. A transmissão automática de 8 velocidades continua como padrão, garantindo suavidade na condução.