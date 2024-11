Jeep exibe novo SUV elétrico que aponta o futuro do Compass; veja detalhes

Embora esses números sejam impressionantes, é o design que pode inspirar o Compass. A silhueta do Wagoneer S é equilibrada e traz uma linguagem visual contemporânea, um possível indicativo do que a Jeep planeja para modelos menores.

Novo Jeep Compass 2026

Teaser do Jeep Compass 2026 Imagem: Reprodução

A próxima geração do Compass tem lançamento previsto para 2025 nos Estados Unidos, com chegada ao Brasil a partir de 2026. Baseado na nova plataforma STLA Medium, o modelo promete ser maior e mais eficiente. As dimensões são uma prova disso: de acordo com AutoSegredos, o comprimento passará de 4,40 metros para cerca de 4,54 metros, enquanto o entre-eixos será ampliado de 2,63 metros para 2,74 metros. Com isso, espera-se mais conforto interno, um diferencial importante para consumidores brasileiros.

Outra previsão para o novo Compass é a oferta de motorização híbrida plug-in no Brasil, utilizando o motor 1.3 Turbo Flex, combinado a propulsores elétricos. Versões totalmente elétricas também estão nos planos, mas provavelmente ficarão restritas aos mercados internacionais no curto prazo.

O Compass é, há anos, um dos SUVs mais vendidos no Brasil e foi líder do segmento de utilitários esportivos médios por muito tempo. A introdução de versões híbridas viáveis, uma vez que o Compass 4xe ficou muito caro, é importante para que o modelo mantenha sua competitividade frente aos chineses.