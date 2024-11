Tesla Cybercab: conhecemos o táxi sem motorista que deve chegar em 2026

O funcionamento é simples: os passageiros definem a rota no painel e deixam o resto com o sistema autônomo. A Tesla promete que o Cybercab terá capacidade de rodar um dia inteiro sem necessidade de recarga, graças à eficiência energética aprimorada.

Além de ser destinado a serviços de táxi, o Cybercab também estará disponível para aquisição por consumidores interessados em veículos autônomos pessoais. Com preço inicial estimado em US$ 30 mil, ele busca equilibrar inovação e acessibilidade.

Um retorno com cautela

A Tesla optou por uma abordagem discreta no Salão de Los Angeles. Sem coletiva de imprensa ou grandes anúncios no local, o lançamento principal do Cybercab ocorreu em um evento externo, onde também foram apresentados protótipos autônomos do Model Y e os robôs humanoides Optimus.

O stand no salão refletia o design minimalista da marca e incluía os modelos já conhecidos, como o Model 3 e o Model S, além do Cybercab como estrela. Apesar da ausência de shows ou discursos, o espaço foi suficiente para atrair curiosos.

Embora o Cybercab tenha despertado entusiasmo, especialistas apontam desafios para o futuro do veículo. A falta de regulamentações para carros sem volante ou pedais é um dos principais obstáculos, especialmente nos Estados Unidos e na Europa.