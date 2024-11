Por que outubro foi o mês recorde em vendas de carros zero km em uma década

Esse crescimento nos níveis de emprego significa cerca de 2,7 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho em relação ao ano anterior.

Mais notável ainda foi o aumento de empregados no setor público, que atingiu 12,7 milhões, alta de 3,5% no trimestre, ou 424 mil pessoas. Bacellar acredita que essa estabilidade no emprego, com salários em média mais altos e percepção de segurança financeira maior, também contribuiu.

"Quando as pessoas se sentem seguras e têm uma renda estável, elas se sentem mais à vontade para assumir financiamentos longos, como o de um carro", comenta.

Promoções e aumento na oferta

A competição no mercado automotivo, especialmente entre as montadoras de veículos elétricos e híbridos, também desempenhou um papel importante. Com estoques ainda altos, principalmente para os modelos eletrificados, as promoções foram um atrativo a mais para os consumidores em outubro.

Bacellar comenta que "os estoques elevados de elétricos e híbridos mantêm as promoções aquecidas, enquanto os carros a combustão também entram na disputa com boas ofertas".