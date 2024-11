Vitória de Trump deve barrar chineses e impactar futuro de carros no Brasil

No entanto, essas tensões podem abrir oportunidades para o Brasil. Com o México potencialmente sob novas barreiras comerciais, nosso país poderia atrair parte dos investimentos inicialmente previstos para a América do Norte.

A BYD, por exemplo, já investe por aqui, com a implantação do complexo industrial na Bahia, focando na produção de veículos elétricos para o mercado local e exportação.

O Brasil como alternativa para montadoras chinesas

Com as barreiras comerciais dificultando cada vez mais a entrada das marcas chinesas nos EUA, o Brasil pode se consolidar como o maior mercado para veículos elétricos asiáticos no ocidente.

Já em 2023, o país viu um aumento expressivo nas importações de automóveis elétricos, colocando o Brasil como um dos principais destinos para as fabricantes que buscam expandir fora do território americano.

Além disso, caso uma política mais protecionista prevaleça nos Estados Unidos, a América Latina, e especialmente o Brasil, poderá ser vista como uma zona de escape para as empresas chinesas. Isso pode resultar em uma concorrência mais acirrada no setor, beneficiando o consumidor brasileiro com preços mais competitivos e uma maior oferta de veículos. O desafio será fazer o mercado absorver todo esse volume.