BYD recorre a Alckmin para evitar atraso da construção de fábrica na Bahia

Uma fonte ligada à diretoria da BYD informou que Tyler Li saiu da reunião animado e que o ministro se comprometeu a buscar uma solução rápida para a questão, um sinal de otimismo para a BYD em meio à burocracia.

Em resposta a um pedido do UOL de confirmação do teor da reunião, no entanto, o MDIC esclarece que a reunião foi agendada a pedido da empresa para tratar de diversos assuntos, incluindo o atraso na liberação das máquinas.

"A empresa reapresentou o pedido [de liberação e] fez as correções necessárias. Na reunião, foram tratados temas ligados aos benefícios do regime regional, estágio dos investimentos e outros pedidos que serão apresentados futuramente", diz a assessoria do ministério.

O MDIC esclarece que não libera bens importados, cabendo à Receita Federal a realização dos procedimentos.

"Não houve atraso na apreciação dos pedidos apresentados. A empresa está ciente da necessidade de adequação há cerca de 50 dias, mas apenas no dia 25 de outubro reapresentou os pedidos", reforça.

Regime de exceção tarifária

Em recente entrevista à agência de notícias Reuters, que noticiou em primeira mão a retenção dos equipamentos no Porto de Salvador, Baldy afirmou que as máquinas importadas não têm fabricação local equivalente e por isso se enquadrariam no regime de incentivo fiscal.